STRASBURGO – L’eurodeputato britannico Nigel Farage non si unirà al gruppo politico guidato da Matteo Salvini e Marine Le Pen al Parlamento europeo. Lo ha annunciato lo stesso euroscettico a Politico.eu, precisando che il suo Brexit Party, che alle elezioni europee ha ottenuto 29 seggi “non entrerà a far parte del gruppo Enf”. Un numero che ne fa il più grande gruppo nazionale in Europa a pari merito con la Cdu/Csu tedesca e subito davanti alla Lega, che di seggi ne ha presi 24.

Con il forfait di Farage che, per il momento ha scelto di restare nell’Efdd, il gruppo del quale ha finora fatto parte anche M5s, l’avanzata sovranista di Salvini rischia di rivelarsi una bolla. Come il brexiteer anche il partito di ultradestra spagnolo Vox e il premier ungherese Viktor Orban hanno deciso di non aderire a Enf.

La Lega, per numero di seggi, è attualmente prima forza politica del futuro gruppo Alleanza europea dei popoli e delle nazioni. Mentre il Rassemblement di Marine Le Pen avrebbe conquistato 23 seggi, come En Marche di Macron. Difficile a questo punto che si realizzi il superamento dei cento seggi. (fonte: Ansa)