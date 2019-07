MILANO – Due donne alla guida dell’Europa. La ministra della difesa tedesca Ursula von der Leyen, pupilla di Angela Merkel, è stata nominata per succedere a Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione europea, mentre la direttrice francese del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde dovrebbe prendere il posto di Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea.

Sono queste due delle quattro nomine ai vertici dell’Unione europea varate oggi, martedì 2 luglio, dopo tre giorni di vertice a Bruxelles. Gli altri nomi sono quello del premier belga Charles Michel, indicato per la presidenza del Consiglio europeo al posto del polacco Donald Tusk, e quello del ministro degli esteri spagnolo Josep Borrell, papabile nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, incarico attualmente ricoperto da Federica Mogherini.

Non mancano due dei nomi che più sono circolati negli ultimi giorni: quello del socialista olandese Frans Timmermans (già in lizza per la presidenza della Commissione, ma avverso al gruppo Visegrad e all’Italia) e della liberale danese Margrethe Vestager, che sono stati indicati come vice della Commissione.

Il ticket von der Leyen/Lagarde, nota Les Echos, permette così alla Francia e alla Germania di ottenere ciascuna un posto europeo di rilievo, e alla destra europea di conservare la presidenza della Commissione.

Le nomine dovranno essere ora varate dal Parlamento europeo, che si sta riunendo a Strasburgo per la sua prima sessione plenaria dopo le elezioni dello scorso maggio. (Fonti: Ansa, Sole 24 Ore, Les Echos)