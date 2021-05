Volo Ryanair dirottato in Bielorussia, la Nato accusa: “E’ difficile credere che Putin non sia coinvolto” (foto ANSA)

“È difficile credere che il Cremlino non sia coinvolto nel dirottamento del volo Ryanair da parte della Bielorussia”: è quanto sostiene Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, che collega Putin all’arresto del giornalista dissidente Roman Protasevich.

Nel frattempo la Russia ha cancellato i permessi d’ingresso al suo spazio aereo a due compagnie europee, Air France e Austrian Airlines, che avevano modificato le rotte per aggirare la Bielorussia, come deciso dal Consiglio Europeo.

Volo Ryanair dirottato, le accuse alla Russia della Nato

“Le relazioni tra Russia e Bielorussia sono molto strette e dunque è difficile credere che il regime di Minsk possa aver fatto qualcosa di questo tipo senza alcun tipo di coordinamento con la Russia”, ha detto Stoltenberg a Sky News. Le nazioni del G7 hanno chiesto il rilascio di Protasevich “così come di tutti gli altri giornalisti e prigionieri politici detenuti in Bielorussia”.

L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell ha aggiunto separatamente che “in esame” ci sono delle proposte “per colpire i settori chiave dell’economia bielorussa. Borrell ha proposto di prendere di mira il settore dei fertilizzanti di potassio o di rifiutare la fornitura di gas all’Europa.

Lukashenko – spesso definito “l’ultimo dittatore d’Europa” – in circa 27 anni di governo, attualmente sta affrontando alcune delle più forti pressioni internazionali. Il leader della Bielorussia e i suoi alleati sono già soggetti a una serie di sanzioni occidentali per la brutale repressione delle proteste di massa in seguito alla sua controversa rielezione, nel 2020, per il sesto mandato. Ma continua a godere del solido sostegno del presidente russo Vladimir Putin.