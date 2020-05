2 giugno, Sergio Mattarella andrà a Codogno. Il primo viaggio istituzionale dall’inizio della pandemia

ROMA – Sergio Mattarella il 2 giugno festeggerà la Festa della Repubblica nel luogo simbolo della pandemia: Codogno.

Si tratterà, per Mattarella, del primo viaggio istituzionale dall’inizio dell’emergenza.

Anzi, quella a Codogno, si può definire la sua vera prima uscita dal Quirinale se si esclude una privatissima apparizione a Roma in occasione del 25 aprile quando si recò, in solitaria, all’Altare della Patria.

Cancellata, ovviamente, la parata militare in via dei Fori imperiali.

Le parole del sindaco di Codogno.

“Il presidente Mattarella mi ha telefonato sul cellulare e a me non pareva quasi vero” inizia così il sindaco di Codogno Francesco Passerini, che è anche presidente della provincia di Lodi, a raccontare dell’orgoglio per la visita del Capo dello Stato.

“E’ stata un’emozione. Mi ha chiesto, anzitutto, come stavo e come stava andando sul territorio”.

“Mi ha, poi, annunciato la sua volontà di arrivare qui da noi. Per me e per la mia comunità – ha concluso il sindaco di Codogno – è un onore. Stiamo già lavorando per cercare di accoglierlo al meglio”.

Le parole del governatore della Lombardia Attilio Fondtana.

“Un segno d’attenzione verso la nostra terra e un segno di attenzione verso tutti i lombardi. Un segno particolarmente importante”, ha detto il Governatore Attilio Fontana. (Fonte: Ansa).