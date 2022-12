Via libera all’alba della Camera alla manovra con 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio, passa ora all’esame del Senato per la seconda lettura a partire dal 27 dicembre. Nella serata di venerdì il governo aveva incassato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 contrari.

Dall’allargamento della platea della flat tax al taglio del cuneo fiscale, alla stretta al Reddito di cittadinanza, e poi le pensioni e il superbonus passando per una serie di consuete micro-norme. Ecco quali sono le principali misure introdotte con la legge di bilancio.

Manovra, le principali misure

Misure contro il caro energia in primis, ma anche cuneo fiscale, pensioni, giustizia e autonomia oltre a dieci diverse modalità di regolarizzazione nella cosiddetta tregua fiscale. Ecco le principali: