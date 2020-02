ROMA – Il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, sarà l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria nella Giunta presieduta da Jole Santelli. Lo ha annunciato la stessa presidente Santelli nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio in cui ha mostrato l’atto con la firma di Ultimo.

De Caprio è l’ufficiale che nel 1993 arrestò Totò Riina. Dopo la sua nomina Capitano Ultimo che si è presentato in conferenza stampa con il volto coperto ha detto: “Il mio obiettivo è tutelare l’autodeterminazione delle comunità calabresi senza l’interferenza delle mafie di ogni tipo”

Capitano Ultimo ha lavorato a lungo nel Noe, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. “La Calabria – ha detto la neopresidente Santelli – ha un ambiente molto fortunato e allo stesso tempo molto sfortunato, con molte luci e molte ombre. Nelle città siamo in piena crisi rifiuti, c’è un enorme problema di depurazione e delle bonifiche. Ma allo stesso tempo siamo l’unica regione con tre Parchi nazionali, con un enorme patrimonio boschivo e naturalistico”.

Il Tar del Lazio, lo scorso ottobre aveva sospeso il provvedimento con cui il ministero dell’Interno aveva annullato la protezione per il colonnello De Caprio. I giudici avevano accolto il ricorso presentato dal difensore di Ultimo, l’avvocato Antonino Galletti che a caldo, dopo l’annullamento aveva detto che si tratta di un’ulteriore testimonianza del fatto “che il colonnello De Caprio tuttora vive in una condizione di pericolo concreto ed attuale”. Ora viene da chiedersi se come assessore continuerà a presentarsi con il volto coperto oppure no.

Fonte: Ansa