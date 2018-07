ROMA – Non c’è l’aborto nel contratto di governo M5S-Lega, ma il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana non smette di parlarne sui media. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Contrario all’aborto e alla maternità surrogata per le coppie gay, in un’intervista al quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro ha avanzato proposte che non mancheranno di suscitare polemiche.

“In molti casi è per una preoccupazione economica che alcune donne decidono di non avere figli. Mi piacerebbe che lo Stato fosse più vicino a queste donne per far capire loro che, nel dubbio, un figlio è meglio farlo”, ha dichiarato. Sgravi fiscali per non abortire, uno scambio che riduce un diritto delle donne a mera prestazione.

L’orizzonte politico di Fontana è quello sovranista di cui si annuncia, secondo i suoi desideri, un’affermazione clamorosa alle prossime elezioni europee. Sotto il segno di Orban e Putin, i leader politici che insieme a Salvini Fontana apprezza di più.