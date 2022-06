Aborto in Usa, dopo la storica sentenza della Corte Suprema che abolisce il diritto costituzionale all’aborto, Simone Pillon della Lega esulta. Pillon, da sempre su posizioni anti-abortiste e reazionarie per quanto riguarda i diritti in generale e specialmente quelli delle donne, su Facebook scrive: “Dopo 50 anni la Corte suprema americana ha abrogato la famosa sentenza Roe vs. Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato l’aborto negli Stati Uniti. L’aborto volontario non è un diritto. Nella sentenza, approvata 6 contro 3, si legge che ‘la costituzione non fa alcun riferimento all’aborto, nè il nessun diritto del genere è implicitamente protetto da alcuna previsione costituzionale, incluse quelle su cui si basano i difensori di Roe e Casey’ “.

“Ora – sottolinea – portiamo anche in Europa e in Italia la brezza leggera del diritto alla vita di ogni bambino, che deve poter vedere questo bel cielo azzurro. Lavoreremo per questo, senza metterci contro nessuno ma restando dalla parte delle mamme, dei papà e dei loro bambini”.

Simona Malpezzi (Pd): “Grave chi esulta, triste che lo faccia un uomo”

A quanto detto da Pillon risponde Simona Malpezzi , la presidente dei senatori del Pd: “La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di oggi ci riporta direttamente al secolo scorso. Un giorno triste per tutti. Soprattutto per tutte le donne. È grave che ci sia qualcuno in Italia che sta esultando per una decisione che fa perdere tutele e diritti alle donne. Ed è ancora più triste che sia un uomo a dire cosa è giusto per le donne”.

Fratoianni (Sinistra Italiana): “Pillon si sbaglia. Quello che arriva dagli Usa è un vento mefitico”

Queste le parole di Nicola Fratoianni, il segretario di Sinistra Italiana, su Twitter: “No, senatore Pillon lei si sbaglia: quello che arriva dalla Corte Suprema degli Stati Uniti non è una brezza. È un vento mefitico misto a pregiudizi e odio verso la libertà delle donne. La destra vuole ricacciare le donne e i loro diritti indietro di un secolo. Non ve lo permetteranno e noi con loro”.

Sensi (Pd): “Il vento spazzi via certa gente”

Queste invece le parole del deputato Pd Filippo Sensi sempre su Twitter: “A Pillon che, a proposito dei diritti delle donne, parla di brezza leggera che viene dall’America dico: farò di tutto, politicamente ed elettoralmente, perché alle urne si alzi un vento che spazzi l’aria da questa gente, dal loro accanimento contro la libertà, dal loro disprezzo”.