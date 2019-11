ROMA – Intervistato da Radio Cusano Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha anche parlato dei Savoia: “Non prendiamo sul serio il ritorno della monarchia, ma tra tanti politici disastrosi non so se Emanuele Filiberto sarebbe tanto peggio. Magari come ministro degli esteri farebbe pure meglio”.

Capitolo emendamento sull’iva sugli assorbenti. “Se tu dici all’inizio della manovra: diamo 140 euro di assegno per figlio e alla fine della costruzione della manovra per la famiglia ci sono 2,8 miliardi in tre anni, cioè 4,5 euro al mese a famiglia, c’è un problema di presa per i fondelli –ha affermato Adinolfi-. Se poi l’unico intervento sui pannolini non lo fai sui pannolini per i bambini c’è qualcosa che non va. Si potevano mettere insieme, perché solo per gli assorbenti e non sui pannolini? La politica è la costruzione delle priorità con cui impiegare le poche risorse a disposizione. Se tu metti prima gli assorbenti e poi i pannolini, prima la mestruazione e poi la natalità, si tratta oggettivamente di un meccanismo ideologico, per cui la femminista Boldrini vuole dare un’indicazione di natura ideologica a quel tipo di intervento. I pannolini continuano ad avere l’iva come i gioielli”.

Fonte: Radio Cusano.