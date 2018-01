ROMA – Proseguono nel centrodestra le trattative per superare l’impasse nella scelta del candidato alla regione Lazio. Da Arcore dove Silvio Berlusconi ha riunito lo stato maggiore del partito non si è ancora arrivati ad una soluzione per sbloccare la questione. Parallelamente al Lazio, i dirigenti del partito continuano ad occuparsi della composizione delle liste elettorali.

La questione viene affrontata – a quanto si apprende – in una serie di riunioni ad hoc che lo stato maggiore azzurro sta tenendo con i vari coordinatori regionali. Sembra certa la candidatura di Adriano Galliani al Senato in Lombardia, mentre In Emilia Romagna pare confermata la corsa di Anna Maria Bernini, vice capogruppo dei senatori Fi e quella di Galeazzo Bignami, consigliere regionale del partito alla Camera. Sempre In Emilia invece la Lega Nord potrebbe schierare Lucia Bergonzoni gia’ candidata a sindaco del comune di Bologna per la coalizione.