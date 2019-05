CUNEO – Lorenzo Barbero, 18 anni, è uno dei candidati al consiglio comunale di Alba, città piemontese in provincia di Cuneo, dove correrà per la Lega. Nel frattempo, lo studente, è tornato a concorrere, e vincere, per il VinciSalvini, il concorso a premi indetto sui social dal ministro dell’Interno.

“Ho cercato di mettermi d’impegno, con i like, muovendomi su Instagram e gli altri social, mi pare di aver raggiunto oltre 44mila voti”, dice all’AdnKronos. “Oggi o domani aspetto la telefonata-premio di Salvini. Avevo vinto anche l’anno scorso, nel 2018 Matteo mi aveva telefonato ai primi di febbraio, poi a Cuneo l’ho visto e abbiamo fatto una foto insieme. Ora ho già il biglietto per essere in prima fila, il 18 maggio, in piazza Duomo, a Milano”.

“Salvini non mi mette in soggezione, è come parlare con un amico, un coetaneo, parla la nostra stessa lingua non il politichese” aggiunge Lorenzo. A chi gli chiede cosa farà se verrà eletto in consiglio comunale dice: “Sono giovane, ma conservatore, mi piacciono le tradizioni, la cultura cristiana e il crocefisso a scuola, non mi piace la droga, sono contrario anche alla cannabis”. (fonte ADNKRONOS)