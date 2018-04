ROMA – A L’aria che tira di Myrta Merlino si parla del contratto “alla tedesca” proposto da Luigi Di Maio per trovare un’intesa sul prossimo governo.

Un accordo preventivo, proprio come avvenuto in Germania, sulle cui basi plasmare un esecutivo. La Merlino, però, ricorda come Angela Merkel abbia avuto bisogno di sei mesi per redigerlo, quell’accordo. E Alessandra Mussolini, presente in studio, parte in quarta: “E che c’è scritto nel contratto di Di Maio? C’è scritto anche delle galosce che uno deve mettere a Roma per camminare? Quello è il contratto dei Cinque Stelle…”.

Il punto su cui insiste l’esponente di Forza Italia è che “non avendo preso il 40%, Di Maio deve aprire ad altre forze politiche”. Eppure, ricorda, il leader del M5s “ha detto: apro a tutte le forze politiche. Però offre la possibilità di un contratto soltanto a due partiti: Lega e Pd. Che vuol dire?“.