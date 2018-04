ROMA – Alessandra Mussolini attacca il Movimento 5 stelle dopo il veto a Berlusconi e difende il leader di Forza Italia:”Ha dato da mangiare alla Lega e a Fratelli d’Italia, Di Maio governi con Pd e Rifondazione comunista”.

Alessandra Mussolini è intervenuta stamattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano e ha detto la sua sul Movimento Cinque Stelle:

“Quello che è accaduto ieri è una reazione di Forza Italia e di Berlusconi. Di Maio anziché pensare ai temi veri pensa a Berlusconi e continua a ripetere che è il male assoluto. Chi evoca il male assoluto porta iella a sé stesso e agli altri. Ricordo bene cosa è accaduto con Fini. Pensi a sé stesso Di Maio, attaccando così Berlusconi dà del delinquente a cinque milioni di persone. I Cinque Stelle hanno la coda di paglia. Sono dei poveracci. Devono tenere calda la loro platea. Nascono a teatro, non hanno elettori, hanno un audience. Hanno una platea che devono riscaldare con battutacce, fregnacce, quello che dicono dalla mattina alla sera. In Europa se non ci fosse Forza Italia e il PPE ne farebbero di ogni colore a favore dei migranti. Sono strani, per non dire pericolosi”.

Su Berlusconi ha detto:

“Pensare che non possa reagire è assurdo. E’ l’unico che è stato mandato via dal Senato, perché si deve fare prendere a calci. Lo show al Quirinale? Berlusconi è così, io lo conosco bene, ha carattere, personalità. Ha dato da mangiare a tutti, alla Lega, a Fratelli D’Italia, la Meloni era Ministro nostro, con Salvini si governa insieme in tutte le regioni. Lui ha personalità, questo è il suo carattere. Ha fatto leggere il foglio a Salvini, non è che può essere una statua di cera”.

Poi ancora sul Movimento Cinque Stelle: