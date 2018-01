ALESSANDRIA – “Rimandiamo a casa i parcheggiatori abusivi abbronzati”. L’assessore della Lega Nord ad Alessandria, Piervittorio Ciccaglioni, ha scatenato le polemiche con la provocazione lanciata in un post su Facebook. La sua “proposta” ha infatti attirato l’attenzione del Pd, che lo accusa di fomentare l’odio in città, mentre i consiglieri vicini a Liberi e Uguali hanno chiesto le sue dimissioni.

Il sito di Repubblica riporta la polemica nata nella città del Piemonte per via delle dichiarazioni dell’assessore comunale leghista riguardo alla sicurezza del parcheggio in piazzale Berlinguer: