ROMA – “Alessandro Di Battista agli Internazionali di tennis nella tribuna autorità”. Eppure Alessandro Di Battista dall’insediamento del nuovo Parlamento è tecnicamente un privato cittadino. Non è più un deputato, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] non ha un ruolo ufficiale all’interno del Movimento 5 Stelle, come si legge dall’organigramma M5S, al massimo si può considerare un giornalista visto che da mesi ci ripete che partirà per un lungo viaggio-reportage in America.

La notizia viene riportata da Dagospia che scrive: