ROMA – "Non è mica semplice essere un populista". Così Alessandro Di Battista in un video pubblicato su Facebook annuncia di aver appena ricevuto la liquidazione da parlamentare. Un assegno da 40 mila euro che spetta a tutti i deputati e senatori non rieletti, entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi onorevoli. Assegno che Di Battista si dichiara pronto a restituire.

Il cosiddetto assegno di fine mandato, altro non è che il tfr dei politici. Al pari di qualsiasi altro lavoratore gli ex onorevoli che non sono rieletti in Parlamento hanno diritto a vedersi restituire le quote di fine rapporto accantonate nel corso della legislatura. Per ottenere tale assegno i deputati versano ogni mese una quota della loro indennità lorda, pari a 784,14 euro. Il trentesimo giorno successivo all’elezione dei nuovi rappresentanti in Parlamento, gli ex parlamentari si vedono restituire l’assegno che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità per ogni anno effettivo di mandato.

Di Battista che, come è noto, non si è candidato alle ultime elezioni politiche, annunciando di voler dedicare del tempo alla famiglia e alla scrittura, è finalmente partito per la sua avventura oltreoceano. L’esponente grillino si trova ora in California con la compagna Sahra e il figlio Andrea, e da lì ha trasmetto il suo filmato. In pieno stile movimentista della prima ora Dibba promette che restituirà fino all’ultimo centesimo della sua liquidazione e lancia l’ennesima sfida al Pd, in particolare ai parlamentari non rieletti: