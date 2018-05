ROMA – Alessandro Di Battista ha rotto il silenzio dei Cinque Stelle in merito alla vicenda della colf in nero che secondo Le Iene Roberto Fico utilizzerebbe nella casa che condivide con la sua compagna Yvonne a Napoli. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] L’ex parlamentare M5S, che a breve partirà per la California per fare il giro del Centro e Sud America, è intervenuto alla prima puntata della trasmissione Accordi & Disaccordi condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi su Nove.

Alessandro Di Battista dice: “Dimissioni per questa cosa? Su questa roba non ci si può dimettere, però dovrebbe intervenire e riuscire a far capire alla propria compagna che bisogna sistemare questa questione. Non è che io abbia mai indagato i rapporti delle fidanzate… Poi è evidente che una persona, e io l’ ho sempre detta questa cosa, che ricopre un ruolo pubblico, non mi sto riferendo a Roberto Fico, ha il dovere non solo di essere onesto, ma anche di apparire come tale. Io durante la mia attività parlamentare, non ve lo nego, stavo molto, molto attento, e un Cinquestelle deve stare ancora più attento, a qualsiasi cosa, fosse anche un semaforo o dove parcheggiare”.

Di Battista ha anche criticato le Iene per non aver avuto il coraggio di andare a trovare la compagna di Roberto Fico che in questo momento è gravemente malata, una scelta che ha spinto il presidente della Camera a mettersi sulla difensiva.