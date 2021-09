Alessandro Zan: quel leghista gay contro il ddl che a Mykonos baciava un uomo. Chi è?

Alessandro Zan dice che c’è un deputato della Lega gay. O meglio, di aver visto un deputato della Lega che si baciava con un altro uomo, a Mykonos. Ma non dice il nome. Chi sarà questo onorevole leghista che avrà sicuramente votato contro la Legge Zan e ora si bacia con un uomo? Ah, saperlo (Dagospia ci perdonerà per il copyright dell’intercalare).

Alessandro Zan e il deputato della Lega che bacia un uomo a Mykonos

Ecco cosa ha raccontato Alessandro Zan a Repubblica: “Oggi tra Camera e Senato, ci sono 945 parlamentari. Quelli apertamente gay e lesbiche sono quattro: Ivan Scalfarotto, Tommaso Cerno, Barbara Masini e io. È statisticamente impossibile che siamo solo noi quattro e io so per certo che ci sono parlamentari gay in Forza Italia e in Fratelli d’Italia. In vacanza a Mykonos ho incontrato un deputato della Lega, del quale mi ricordo cartelli particolarmente aggressivi contro la legge Zan. Stava baciando un uomo”.

Zan e la schizofrenia di Salvini

“Salvini nei giorni pari dice di volere una legge contro i crimini d’odio, nei giorni dispari sproloquia contro il ddl Zan. O è schizofrenia politica o è malafede. Ci pensi bene chi chiede una mediazione con la Lega sulla pelle delle persone”. Lo aveva scritto su Twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan replicando al segretario della Lega.

Salvini in una nota aveva avvisato Pd e 5Stelle di “mettersi l’animo in pace, non li lasceremo certo soli a governare per imporre nuove tasse, ius soli, taglio delle pensioni o ddl Zan”.