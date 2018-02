ROMA – “Fungo da intermediario tra le imprese tedesche e il mondo politico”. Leggendo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Alessia D’Alessandro, candidata con i 5 Stelle, l’impressione è quella di un legame molto forte con la Cdu di Angela Merkel, con cui sostiene di collaborare. Dalla Germania, però, arriva una netta presa di distanza su tutta la vicenda: “Abbiamo l’impressione che la sua posizione alla Wirtschaftsrat sia stata esagerata dal suo partito nei media italiani“, ha detto l’agenzia tedesca Dpa l’organizzazione dove ha lavorato la candidata, e che non è un organo del partito della Merkel.

Lo stesso candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris a Di martedì su La7, aveva rivendicato la candidatura di D’Alessandro, affermando: “Abbiamo fatto un appello pubblico alle migliori energie del paese. Hanno risposto persone come la dottoressa Alessia D’Alessandro, che lavora con la Cdu in Germania, è economista, l’abbiamo candidata contro il Pd, contro quello delle fritture e ci vengono a dire che siamo pericolosi”. La giovane vanta anche una discreta carriera come modella, come testimoniano le foto che le ha scattato il fotografo Marc Richet.

Come riporta l’HuffingtonPost, anche il portavoce della Wirtschaftsrat der Cdu, Klaus-Hubert Fugger, spiega come D’Alessandro non si occupa, in realtà, “di alcuna questione politica”. Per le questioni politiche ed economiche, ha spiegato il portavoce “abbiamo una ventina di economisti, ma per il suo lavoro D’Alessandro non è legata ad alcuna questione politica”.