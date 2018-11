ROMA – Alessia Morani, deputata del Pd, è al lavoro nonostante il raffreddore. Anzi, era al lavoro il 14 novembre, quando in Commissione Giustizia si discuteva della proposta di legge su corruzione e prescrizione. E con questo tweet ha avvisato i suoi follower: “Nonostante il raffreddore, sono ancora in Commissione a discutere gli emendamenti al disegno di legge su corruzione e prescrizione”.

Una affermazione che, data in pasto all’attentissimo popolo dei social, non poteva che scatenare reazioni sarcastiche o arrabbiate, a seconda del twittatore di turno. Non si può non citare Osho, autore di una delle pagine Facebook più seguite: “E beh, c’ hai il raffreddore, mica le emorroidi”. Sulla stessa onda del sarcasmo un certo Mauro: “Non me ne parli…. hanno visto deputate entrare in Aula con le doppie punte ai capelli. Fatto gravissimo”.

Ma dal sarcasmo alla rabbia il passo è breve. Lorenzo: “Guardi che molte Partite Iva vanno a lavorare con la febbre per poter pagare le tasse e sentirvi dire che i vitalizi non si toccano”. Claudio: “Ma come fai?, ci sono precari, assunti tramite cooperative, che devono andare al lavoro con la polmonite, perché se stanno a casa sono “sostituiti” e perdono quel poco che hanno grazie al vostro Jobs act. Vergognati”. Veronica: “Io ho il raffreddore e il ciclo e sto in fabbrica”.