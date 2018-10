ROMA – Un unico biglietto per viaggiare in treno e in aereo con Fs e Alitalia: è l’ipotesi avanzata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista della newco che potrebbe presto realizzarsi.

“Oggi la competitività dell’impresa turistica è affidata alla possibilità di raggiungere le mete a costi accessibili e orari intelligenti. L’ingresso di Ferrovie in Alitalia in questo senso permetterebbe ad esempio di lavorare al biglietto unico treno-aereo: un turista, quando arriva in Italia, potrebbe spostarsi in tutto il Paese”, ha spiegato il premier.

L’Italia, ha aggiunto Conte è “un’industria straordinaria per il turismo e per valorizzarla vogliamo rendere efficiente e attrattivo il sistema di trasporto”.

“Il dossier è delle mani del ministro Di Maio, ci siamo aggiornati, dobbiamo assolutamente fornire una soluzione e fare sistema, creare sinergie con le Ferrovie dello Stato perché il trasporto aereo e quello ferroviario non possono essere sganciati, abbiamo allo studio una newco e confidiamo a breve di realizzarla”, ha spiegato il presidente del Consiglio da Addis Abeba, rispondendo ad una domanda su Alitalia.

La newco, ha proseguito Conte, sarebbe una soluzione “che consente a noi di preservare un patrimonio storico, Alitalia, ma di avere anche una sostenibilità economica del progetto perché è chiaro che qualsiasi società deve mantenersi sul mercato e avere una prospettiva economica ed essere in grado di mantenerla da sola”.