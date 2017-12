ROMA – L’incidente dove ha perso la vita il senatore Altero Matteoli è avvenuto sulla via Aurelia, al km 137, in località Giardino, frazione del comune di Capalbio, nella provincia di Grosseto.

Proprio sulla scarsa sicurezza di quel tratto tra Civitavecchia e Grossetto, dove la statale è a due corsie (e non a quattro), l’ex ministro aveva portato avanti una durissima battaglia. Fin da quando Matteoli era ministro dei Trasporti con il governo Berlusconi aveva più volte messo in guardia “sui pericoli degli incroci a raso” che per quasi 90 chilometri rendono quel tratto di strada una trappola rischiosissima. Matteoli si era più volte battuto per la realizzazione del collegamento autostradale tra Livorno e Civitavecchia, ancora oggi rimasto sulle carte dei progettisti.

Come ricorda La Nazione,