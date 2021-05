Andrea Delmastro Delle Vedove chi è: Torino, Facebook, scherzo test antidroga.

Dove e quando è nato, età e biografia di Andrea Delmastro Delle Vedove

Nato a Gattinara, Vercelli, il 22 ottobre del 1976, Andrea Delmastro Delle Vedove, di professione avvocato, è un deputato di Fratelli d’Italia.

Classe 1976, avvocato biellese, Delmastro fa parte di quella Generazione Atreju. Andrea Delmastro è anche figlio di Sergio, già esponente di spicco della destra piemontese e deputato ai tempi di Alleanza Nazionale

Nei corridoi di Montecitorio, racconta il Giornale, lo chiamano Satanello. “Se deve rompere i coglioni, nel senso buono del termine, lo fa” raccontano i colleghi.

Una volta in aula disse di voler prendere a “calci in culo” quelli del Comitato Tecnico Scientifico:

“Porto in Parlamento l’anima profonda del popolo italiano – disse – e per farlo a volte bisogna preferire il linguaggio di verità ad un linguaggio consono. E dopo un anno in cui gli italiani sono stati incarcerati senza pena e senza colpa su suggerimento del Cts, beh: ce n’era a sufficienza per suggerire al ministro di cacciarli a pedate nel didietro”.

Andrea Delmastro Delle Vedove e lo scherzo al test antidroga

Delmastro qualche tempo fa salì agli onori delle cronache per uno scherzo di alcuni colleghi di partito. Colleghi che per divertimento fecero credere al deputato di esser risultato positivo a un test antidroga.

“Ore d’inferno. Volevo dimettermi” raccontò lo stesso Delmastro.