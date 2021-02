Andrea Orlando, chi è il neo ministro del Lavooro del Governo Draghi. Orlando è nato a La Spezia l’8 febbraio 1969, quindi ha da poco compiuto 52 anni. E’ entrato in politica giovanissimo, nel 1989, diventando nella sua città segretario provinciale della Fgci (Federazione giovanile comunista itlaiana).

Aggiornamento delle 9.09

Andrea Orlando non è spostato. Nel 2017, in un intervista a Un Giorno da Pecora ha raccontato di aver avuto due storie d’amore molto serie da cui è uscito devastato.

Nella stessa intervista ha raccontato di aver fatto un viaggio in Messico in solitaria proprio subito dopo aver concluso la sua seconda convivenza.

Andrea Orlando, la carriera politica del neo ministro del Lavoro

Andrea Orlando, come molti dei ministri del Governo Draghi non è alla sua prima esperienza di governo. Ministro dell’Ambiente con Enrico Letta, ha poi guidato il dicastero della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni.

Doo la Fgci, il grande balzo nella scena politica nazionale avverrà più tardi, quando l’allora leader del Pd Walter Veltroni lo nomina portavoce del partito.

Nel 2017 tenta la scalata alla segreteria democratica candidandosi contro Matteo Renzi. Il 17 aprile del 2019 il nuovo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti lo nomina suo vice.

Andrea Orlando vice segretario del Pd

Prima della nomina a ministro quindi, Andrea Orlando è vice segretario del Pd. Alla formazione del secondo governo Conte, decide apertamente di non entrare nell’esecutivo. Preferisce occuparsi del partito e di come rilanciarlo. Dopo la caduta del governo giallorosso, Orlando è uno dei più convinti assertori della linea “Conte o voto”.

Andrea Orlando, vita privata

Tifoso della Fiorentina (è l’unico punto che ha in comune con Matteo Renzi) ha anche giocato a calcio nella Nazionale dei parlamentari. Non è laureato: si è iscritto all’Università di Pisa alla facoltà di Giurisprudenza senza concluderla.

Il ministro del Lavoro non ha figli e non è sposato. Non si conosce il nome dell’eventuale fidanzata attuale. Insieme al genovese di adozione Roberto Cingolani nuovo ministro per la transizione ecologica, Orlando è l’unico ministro ligure del Governo Draghi.