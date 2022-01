Andrea Riccardi chi è: dove e quando è nato, età, biografia, Comunità di Sant’Egidio

Per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica da qualche giorno circola con sempre più insistenza tra le file del centrosinistra il nome del fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi.

Il segretario del partito Democratico Enrico Letta lo ha definito il “candidato ideale” mentre Giuseppe Conte ha affermato che il Movimento 5 stelle intende sostenerlo, ma non alla prima votazione per non bruciare la candidatura.

Il suo profilo “risponde sicuramente a quelle caratteristiche che sto descrivendo” ha detto il leader dei 5 Stelle parlando con i giornalisti. E vale a dire quello di un “candidato di alto profilo” che “goda di una larga maggioranza e che possa rappresentare tutti gli italiani, l’unità nazionale, e non sia espressione di una specifica coloritura politica”.

Ma chi è Andrea Riccardi?

Dove e quando è nato, età e biografia di Andrea Riccardi

Nato a Roma il 16 gennaio del 1950 (età 72 anni), Andrea Riccardi è famoso soprattutto come fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Ma Riccardi è anche uno storico, un accademico e un attivista.

La Comunità di Sant’Egidio

La fondazione della Comunità di Sant’Egidio risale al 1968 quando con un gruppo di amici liceali Riccardi volle fondare un gruppo per ascoltare e mettere in pratica gli insegnamenti del Vangelo. La Comunità ora è diffusa in più di 70 paesi in tutto il mondo.

L’Università

Professore di Storia contemporanea, Riccardi ha insegnato all’Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma e ha ricevuto molte lauree honoris causa.

Riccardi ministro sotto il governo Monti

Riccardi ha anche ricoperto la carica di ministro per la Cooperazione internazionale sotto il governo Monti.