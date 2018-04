ROMA – Alessandro Di Battista avvisato: “Giù le mani da Dudù”.

Il duro monito arriva dall’Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che non ha affatto gradito l’analisi impietosa dell’ex deputato M5s sul secondo giro di consultazioni al Quirinale. Di Battista aveva infatti paragonato Salvini al cagnolino di Berlusconi, Dudù, pensando di sminuirlo.

Una battutaccia “sicuramente infelice”, secondo l’Aidaa che, per bocca del suo presidente, Lorenzo Croce, ha duramente criticato le parole dell’esponente grillino:

Croce quindi ricorda ai signori politici che si sono presi i voti di migliaia di animalisti che è arrivato il momento di dare concretezza alle loro promesse:

“La finiscano questi politici di ogni razza e colore di tirare sempre in mezzo gli animali per le loro battute, i cani, i gufi e tutti gli altri animali non c’entrano proprio niente con le beghe della politica umana, al posto di chiamarli in causa, questi signori si impegnino seriamente a proporre leggi per abolire la caccia, tutelare le specie selvatiche, promuovere diritti per gli animali e trovino già dal prossimo Def i soldi per le sterilizzazioni di migliaia di randagi e per colmare le lacune economiche dei rifugi così come prevede la legge anziché fare stupide battute, o ancora peggio come fanno altri usare gli animali per farsi campagna elettorale”.