ROMA – “Matteo Renzi mi ha chiesto di candidarmi ma continuo a fare la giornalista”. Lo disse a gennaio Annalisa Chirico, ospite a Coffee Break su La7. La giornalista chiarì di non voler schierarsi per continuare la sua attività nella redazione de Il Foglio: “Il Pd non è il partito di Renzi ma non è più il partito della sinistra che non esclude la possibilità di larghe intese”.

Niente di male, una giornalista che preferisce continuare con il suo lavoro piuttosto che buttarsi in politica. Però c’è un particolare che rende la notizia molto più succosa. Le parole della Chirico sono arrivate molti mesi prima di una cena che la giornalista ha avuto con Matteo Salvini, fresco della rottura con Elisa Isoardi. Che abbia ricevuto una proposta di candidatura anche da lui?

Andiamo per ordine perché la storia è fatta di voci e di certo per ora non c’è nulla. Alla trasmissione Un giorno da pecora la Chirico spiega che Matteo non sembrava affatto triste per la rottura con la Isoardi: “Addentava sushi e sorseggiava champagne”. Secondo il Messaggero, una reazione normale se si pensa che la storia tra Elisa Isoardi e il leader leghista per loro stessa ammissione è finita da oltre due mesi. Non sembra però casuale l’annuncio ufficiale della conduttrice della Prova del Cuoco, che arriva proprio all’indomani dell’avvistamento di Salvini a cena con la bionda Annalisa.

La giornalista infatti spiega che Salvini “era di ottimo umore”, hanno riso, scherzato e mangiato: “Era molto brillante, com’è sempre lui”, dice. I due si conoscono da tempo, tanto che sul profilo Instagram della Chirico appare un video nel quale Salvini le prepara un caffè prima di una intervista.

Il gossip ora però è scatenato, tanto che in molti si chiedono se non ci sia proprio Annalisa dietro alla rottura con la Isoardi. Voci di gossip che si fondono con voci di politica, perché in molti si chiedono anche se dietro al rifiuto della Chirico a Renzi non ci sia proprio Salvini…