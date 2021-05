Annarosa Racca chi è, età, curriculum, Federfarma, la possibile candidata sindaco a Milano

Chi è Annarosa Racca, età, curriculum, Federfarma: è la possibile candidata sindaco a Milano per il centrodestra. Sembrerebbe infatti che la presidente di Federfarma Lombardia abbia già convinto il leader della Lega Matteo Salvini: tra i due infatti ci sarebbe stato un primo incontro. Non si sbilancia ancora però Annarosa Racca che all’agenzia “Dire” accenna un semplice: “Ora vediamo. Chiaramente, come accade in queste fasi di avvicinamento a un appuntamento elettorale, i presidenti di categoria, specie delle più amate come quella dei farmacisti, sono spesso chiamati in causa”.

Età e curriculum di Annarosa Racca

Annarosa Racca è nata nel 1952 e ha 70 anni di età. Laureata in Farmacia, guida il mondo delle farmacia lombarde ormai da 15 anni. È stata anche ricercatrice all’università degli Studi di Milano e ha pubblicato diversi lavori scientifici. Oltre a essere collaboratrice di riviste di settore, organizzatrice di corsi per la Fondazione Guido Muralt e docente alla Scuola di Medicina estetica Agorà.

Annarosa Racca candidata sindaco di Milano

Il nome di Annarosa Racca sarebbe stato quindi sottoposto all’attenzione degli alleati insieme a quelli di Fabio Minoli, dirigente della casa farmaceutica Bayer, Riccardo Ruggiero, ex manager Telecom. Ma anche Simone Crolla, delegato della Camera di Commercio Americana in Italia, e il docente della Bocconi Maurizio Dallocchio. A questi si aggiunge, infine, l’ipotesi politica. Rappresentata da Maurizio Lupi, deputato e presidente di Noi con l’Italia, opzione caldeggiata fin dal primo momento da Forza Italia.