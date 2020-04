Antonino Caruso è morto: storico senatore di An e tra fondatori di Fratelli d’Italia

MILANO – Si è spento all’età di 69 anni l’ex senatore Antonino Caruso, storico esponente di Alleanza Nazionale e tra i fondatori del partito Fratelli d’Italia.

Nato a Milano nel 1950 e laureato in Giurisprudenza, è stato eletto in Senato per quattro legislature, dal 1996 al 2013. La presidente di FdI Giorgia Meloni, lo ricorda “con grande tristezza” sulla sua pagina Facebook: “Il senatore Caruso è stato tra i fondatori di Fratelli d’Italia e tra i più capaci e validi esponenti del nostro movimento. Un uomo di altri tempi, un Patriota convinto e capace, uno straordinario professionista. Ci mancherà molto”.

“A nome mio e di tutta la comunità umana e politica di Fratelli d’Italia – aggiunge – desideriamo esprimere cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati: “Di lui ricorderemo la grande passione politica e il forte attaccamento ai valori patriottici e di unità nazionale che, fin dagli esordi, hanno ispirato il suo lungo impegno nelle istituzioni”.

“Politico di razza – ha aggiunto – e uomo di grande profilo morale e straordinarie doti di competenza giuridica, lascia un grande vuoto nel mondo della politica italiana e fra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Ai suoi familiari giunga la mia più sentita vicinanza”.

Fonte: Ansa