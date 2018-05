NAPOLI – Si presentava come il fratello del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, altre come il cugino. E per questo, secondo quanto rende noto il Comune di Napoli [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play], Antonio de Magistris “è stato condannato con rito abbreviato, dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, dott. Ciambellini, alla pena di mesi 7 di reclusione – pena sospesa – per il reato di sostituzione di persona di cui all’art 494 cp.”.

Approfittando di avere lo stesso cognome del primo cittadino, induceva in errore le persone con le quali si interfacciava e in virtù di questo le raggirava. Il Giudice del Tribunale di Napoli, sottolinea sempre la nota, “ha altresì previsto a favore della costituita parte civile, Luigi de Magistris, autore della querela e rappresentato dall’avvocato Elena Lepre, il risarcimento dei danni, da questi subiti, da liquidarsi in separata sede”.