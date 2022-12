La maggioranza non fa in tempo a festeggiare la chiusura, condita da ritardi e polemiche, della sua prima manovra che il testo già deve tornare indietro in commissione. C’è un buco, rilevato dagli uffici, causato da un emendamento approvato nella notte che puntava a dare ossigeno ai conti dei Comuni che però risulta senza copertura.

Manovra, l’emendamento da 450 mln per i comuni. Ma non c’è la copertura

Approvato per errore dicono tutti. Un errore da quasi mezzo miliardo che ha fatto rallentare ancora il primo ok dell’Aula di Montecitorio, già slittato di fatto alla Vigilia di Natale.

Cosa prevedeva la norma

La norma prevedeva di aumentare di 400 milioni di euro per il 2023 il fondo per la riduzione del disavanzo dei Comuni. A presentare l’emendamento era stato il Pd. Al fondo veniva poi data un’ulteriore dotazione di 50 milioni di euro, sempre per il 2023, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità. Gli oneri dell’emendamento erano coperti con una riduzione di 450 milioni di euro per il 2023 del Fondo per le esigenze indifferibili. La norma però, come detto, non verrà approvata.