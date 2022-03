Armi Colombia, Gasparri: chiarire in Parlamento e audizione con AD di Leonardo 

Sulla vicenda delle armi in Colombia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri chiede di chiarire in Parlamento e di fissare l’audizione dell’AD di Leonardo Profumo in Commissione difesa al Senato

“Serve chiarezza sulla vicenda D’Alema-Colombia-Leonardo, che non può essere analizzata solo dalle inchieste di trasmissioni come Striscia la notizia. La questione deve essere affrontata in Parlamento con urgenza. Per questo ribadisco che deve essere fissata con rapidità l’audizione dell’Amministratore delegato di Leonardo Profumo in Commissione difesa al Senato.“, ha detto il senatore Maurizio Gasparri.

“Profumo che cosa sapeva del ruolo di D’Alema? È vero che si è recato nell’ufficio dell’ex Presidente del Consiglio per discutere di queste vicende?“. Sono le domande che pone Gasparri.

“Come si è letto e sentito in alcune registrazioni- continua il senatore forzista– nella questione colombiana, che riguarda la vendita di aerei, navi e altro, sarebbe stato in qualche modo attivo e presente anche l’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema”

Leonardo deve agire nel rispetto delle regole e deve rispondere in Parlamento

“Leonardo è un pezzo d’Italia, lo sappiamo bene, proprio per questo deve agire nel pieno rispetto delle regole afferma ancora Gasparri che continua:

“È inutile che noi affrontiamo discussioni su autorizzazioni di questa o di quella vicenda che riguarda programmi di armamento quando poi non si fa luce su questo inquietante episodio.

Leonardo non risponde ai mezzi di comunicazione, ma deve rispondere al Parlamento, a maggior ragione trattandosi di un’azienda a controllo pubblico, impegnata in settori importantissimi.

Stabilire con urgenza l’audizione di Profumo

“L’audizione di Profumo deve essere stabilita con urgenza”, dice ancora Gasparri. “Non può essere solo il puntuale ‘Pinuccio’ (di Striscia la notizia, ndr) a indagare su queste vicende

Sarà interessante sentire Profumo, e non solo, sulla questione esportazioni e sulla vicenda Colombia in particolare. Profumo ci dovrà rispondere anche su fatti e circostanze che abbiamo letto sui giornali e sentito in tv. Profumo non ha voluto rispondere alla stampa, ma non potrà fare lo stesso in Senato dove presto lo aspettiamo.

La chiarezza la deve esigere in primo luogo il Parlamento”.

Gasparri ringrazia la presidente Pinotti. Rapida serie di audizioni sull’esportazione di armi italiane all’estero riguarderanno anche il caso D’Alema. Informazioni e chiarimenti da chiedere anche al Governo.

“Ringrazio la presidente della Commissione Difesa senatrice Pinotti e i gruppi della

commissione Difesa per aver accolto la mia richiesta di procedere, secondo la prassi dell'”affare assegnato”, a una rapida serie di audizioni sull’esportazione di armi italiane all’estero.”

“Le audizioni – sottolinea Gasparri- ci consentiranno di capire come procede questo export in generale, regolato da chiare norme, ma anche cosa sia successo con la Colombia.

Ovviamente informazioni e chiarimenti vanno chiesti anche al Governo.”

Fonte Ufficio Stampa Senatore Gasparri