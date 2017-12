ROMA – “Per me le parole di Ghizzoni sono molto preziose per la causa civile nei confronti del dottor De Bortoli. Che gode della solidarietà professionale di molti colleghi giornalisti ma per lanciare il suo libro ha raccontato il fatto in modo volutamente distorto”. Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi. “Per me conta solo la verità. E non vedo l’ora che venga sancita da un Tribunale della Repubblica”, aggiunge.

“Ghizzoni – come già Visco e Vegas – ha confermato di non aver mai subito pressioni dal ministro Boschi. Di più, ha raccontato che la valutazione di un eventuale acquisto di Etruria da parte di Unicredit era precedente al colloquio con la Boschi”, commenta Matteo Orfini, presidente Pd e capogruppo commissione banche.

“Sottolineo questo aspetto perché De Bortoli aveva scritto un’altra cosa – spiega Orfini su Facebook – Ovvero che l’interessamento era successivo a colloquio con Boschi. Quindi aveva scritto il falso. Ve lo dico qui perché nelle prossime ore gli strepiti di grillini and co. racconteranno l’opposto. Non avendo nulla da dire e da proporre al paese è l’unico modo che hanno per fare la campagna elettorale. Un po’ come la destra, quella di Giorgia Meloni, di Brunetta, di Salvini”.

“In commissione tutti ci hanno spiegato che le banche sono andate in sofferenza per l’effetto della crisi economica. Crisi così pesante in Italia perché fu affrontata tardi. Non per caso. Ancora nel 2011 Berlusconi e Tremonti spiegavano che non c’era crisi perché i ristoranti erano pieni. Avete capito perché Tremonti non vuole essere audito in commissione? Questa è la verità. Con buona pace di chi non vuole che emerga”.