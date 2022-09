Bar dei Cesaroni, la proprietaria: “Non lo dicevo ma sono sempre stata di destra e ho votato la Meloni”

“Non l’avevo mai detto prima per timore che avesse un brutto impatto sull’andamento del bar, ma oggi lo voglio dire: sono di destra, quando ero ragazza apprezzavo Giorgio Almirante e Giorgia Meloni l’ho sempre votata. Non l’ho mai incontrata di persona, visto che è nata alla Garbatella, spero che ora ci venga a trovare”.

A parlare, intervistata da Repubblica, è Paola Mantini, 65 anni, la titolare del bar dei Cesaroni in piazza Giovanni Giovanni da Triora, sede del Roma club Garbatella.

E ancora: “La Garbatella è rossa, è vero. Ma ci stanno pure quelli di destra, solo che sò come i laziali, stanno zitti, si nascondono. Ma ci stanno. Almirante? Quando andavo a scuola, negli anni ’70, lo apprezzavo. Anche ora quando vedi che va tutto a rotoli ti viene dire, Se ci fosse Mussolini”.

Cosa si dice nel quartiere

“Giorgia Meloni? Era una ragazzina solare, molto gioiosa. Giocava sempre con la sorella qui nel giardino, frequentava la nostra parrocchia”.

Così Annamaria un’abitante del lotto di case popolari a Garbatella dove vive anche la madre di Giorgia Meloni e dove la leader di Fdi e sua sorella Arianna sono cresciute. “La stimiamo come persona ma politicamente è tutta un’altra cosa. Non l’ho votata ma secondo me la vittoria è tutta sua” conclude Annamaria. La madre di Giorgia Meloni, Anna Paratore, vive in uno degli edifici del lotto residenziale di uno dei quartieri che si definiscono più a sinistra di Roma, eppure proprio qui la giovane Meloni è cresciuta politicamente. Tutt’ora la si vede spesso: “Certo che la conosco è una cliente” racconta Alessandro, uno dei fratelli Squarcia proprietari della macelleria in via delle Sette Chiese. L’ultima volta che è venuta è stato due mesi fa. “Compra fettine, hamburger, è una persona normalissima, una del popolo. Sono contento che abbia vinto, speriamo che qualcosa cambi”. Anche il fratello Fabrizio è un suo ammiratore e ricorda: “Durante il lockdown è venuta a fare la fila per la carne con il cappuccio e gli occhiali, l’ho riconosciuta e le ho detto ‘Giorgia il tuo pacco è pronto’, ma lei è voluta restare in fila come tutti gli altri”.