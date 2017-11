BARI – Chi ha scritto “Irma la tr…” su una scheda durante una votazione a scrutinio segreto in consiglio comunale a Bari? L’insulto sessista era rivolto alla consigliera Irma Melini, 38 anni, eletta nel 2014 con Forza Italia e poi confluita nel gruppo misto. Ora per scovare la mano che si nasconde dietro all’offesa triviale è stata disposta una perizia calligrafica. Ma i consiglieri dicono no.

Quando durante gli scrutini è saltata fuori quella scheda, in Consiglio è scoppiato il caos. La seduta è stata sospesa e Irma Mellini ha ricevuto solidarietà trasversale da tutti gli schieramenti.

Il sindaco, Antonio Decaro, ha condannato l’episodio e ha espresso “solidarietà alla consigliera Melini, non in quanto in quanto rappresentante delle istituzioni. Perché chi ha scritto quella parola offensiva, sessista e stupida su quella scheda, ha sporcato l’Aula consiliare stessa, ha svilito l’istituzione che rappresentiamo, a questo punto mi viene da dire, indegnamente”.

La combattiva esponente di opposizione ha poi presentato una denuncia contro ignoti per vilipendio all’istituzione comunale, offesa a pubblico ufficiale e diffamazione aggravata. Nella querela la consigliera Melini ripercorre la vicenda, elenca i nomi dei consiglieri presenti, potenziali autori della frase ingiuriosa, e allega copia conforme della scheda incriminata.

“Mi ha molto rasserenata l’incontro con il procuratore aggiunto Roberto Rossi e con il procuratore capo Giuseppe Volpe – ha detto – i quali mi hanno rassicurata sul fatto che l’offesa all’istituzione troverà verità. La politica ha dimostrato fino ad oggi di aver fallito nel non aver saputo restituire a se stessa dignità e serietà che ora, in tempi auspicabilmente brevi, ci aspettiamo dalla giustizia”.

Il presidente del Consiglio Comunale di Bari, Pasquale Di Rella ha manifestato la sua totale disponibilità, nelle forme e nei modi che la collega Irma Melini e il suo avvocato riterranno opportuni, alla perizia calligrafia.

Di Rella ha quindi invitato anche “tutti gli altri partecipanti al voto segreto incriminato a manifestare identica disponibilità, per giungere, nel più breve tempo possibile, alla identificazione del responsabile del becero insulto ai danni della Consigliera Melini”. E ha rivolto inoltre, “un accorato appello all’autore dell’insulto affinché si assuma pubblicamente la responsabilità dell’insano gesto e chieda scusa ad Irma, al Consiglio Comunale ed alla Città”.

Fino a ieri tutti i consiglieri, sia di centrodestra che di centrosinistra, avevano annunciato pubblicamente di volersi autotassare per “assumere” un grafologo. Ma, come spiega Elisa Forte sul quotidiano la Stampa: