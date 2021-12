Bartolomeo Pepe, l’ex senatore M5s morto per Covid a 59 anni: era un convinto No Vax (Foto Ansa)

Era un convinto no vax e lo aveva ripetuto anche ai medici dell’Ospedale Cotugno di Napoli, dove è finito in terapia intensiva. E’ morto per Covid Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle eletto nel 2013. Aveva 59 anni.

Da sabato scorso era ricoverato al Cotugno di Napoli per insufficienza respiratoria e gli era stato inizialmente applicato un casco per la ventilazione. Poi le sue condizioni sono rapidamente precipitate ed è stato intubato, fino alla morte.

Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, ha espresso il suo cordoglio con una nota: ”Apprendo con dispiacere della morte dell’ex senatore. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare”.

Chi era Bartolomeo Pepe

Pepe, eletto coi 5 Stelle nel 2013, era e passato nel 2015 al gruppo di centrodestra Grande Autonomie e Libertà.

Da sempre aveva espresso posizioni al limite del complottismo, a partire da quelle che legano autismo e vaccini. Durante il suo mandato parlamentare provò anche ad organizzare una proiezione del film Vaxxed, un documentario di propaganda pseudoscientifica contro le vaccinazioni, ma ha dovuto desistere per le numerose proteste.

Un anno fa, all’inizio della pandemia, aveva definito il Covid una “ridicola isteria”.