ROMA – “Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo. Il vilipendio… un capo dello Stato che presiede il Csm, capo delle forze armate”. Beppe Grillo (accusato proprio di vilipendio) dal palco di Italia 5 Stelle, la festa del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo, dice che i poteri del capo dello Stato ormai “non sono più in sintonia col nostro modo di pensare”.

Grillo, che sul palco si è presentato con una manina di un manichino, parla anche di Salvini: “E’ uno che dice una cosa e la mantiene. L’etica della politica è la lealtà, e oggi è un miracolo della politica. Poi siamo strutturalmente come Dna diversi”.

Beppe Grillo cita Salvini e dalla platea del Circo Massimo parte qualche fischio. E Grillo allora scherza e racconta il “suo” aneddoto. “Io non lo conoscevo Salvini, l’ho incontrato una volta in aeroporto, e io ero già “l’Elevato” e Salvini percepiva questa potenza emanava il mio fisico come razza superiore alla sua…Allora lui si è avvicinato, timido, e mi ha detto “signor Grillo c’è mia mamma al telefono la potrebbe salutare? Io a lei ho detto “signora perché non ha preso la pillola quel giorno?”.

Sulla sinistra. “Questa sinistra è morta con questi intellettuali perché è diventata una cosa noiosa. Noi abbiamo cambiato il mondo…guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l’esegesi del diritto e ora è qui, cazzo.. noi cambieremo il mondo”.

Sul debito pubblico e la Germania: “Con il debito ci sono due significati il debito e la colpa. Io non mi sento in colpa, il debito non deve creare una colpa, perché se dovesse creare una colpa la Germania nel 1953 doveva pagare e invece non ha pagato”.