Beppe Grillo diventa nonno, la figlia acquisita, Valentina Scarnecchia, è incinta di due gemelle. A dare l’annuncio pubblico proprio la giovane futura mamma, conduttrice tv.

Intervistata dal settimanale Oggi, la futura mamma ha raccontato la reazione del padre, il fondatore del M5s: “È contentissimo. Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!”.

Beppe Grillo presto nonno

Alla domanda su che tipo di padre sia Beppe Grillo, Valentina Scarnecchia ha risposto: “Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre e una figlia che si vogliono bene. Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui”.

Valentina Scarnecchia, chi è la figlia di Beppe Grillo

Conduttrice per Food Network Italia, canale del gruppo Discovery, 40 anni, Valentina Scarnecchia è nata dall’ex calciatore Roberto Scarnecchia e da Parvin Tadjik, che ha sposato in seconde nozze Beppe Grillo quando lei era piccola.

Laureata in pedagogia, con un master in criminologia, Valentina Scarnecchia è appassionata di cucina, di cui conduce diversi programmi da anni.

Beppe Grillo: mogli e figli

Come Tadjik, anche Beppe Grillo era stato già sposato con Sonia Toni prima di conoscere la madre di Valentina. Da Sonia Toni Grillo ha avuto due figli: Luna, nata nel 1980, e Davide, nato nel 1983.

Nel 1996 il matrimonio con Parvin Tadjk, figlia di un importatore di tappeti iraniano e di un’italiana. La coppia ha avuto Rocco, nato nel 1994, e Ciro, nato nel 2000. Parvin, a sua volta, aveva già altri due figli, Valentina e Matteo, nati dal precedente matrimonio con Roberto Scarnecchia.