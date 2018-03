ROMA – “Basta lavorare. Una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, generando al tempo stesso il proprio sviluppo. Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un reddito, per diritto di nascita. Soltanto così la società metterà al centro l’uomo e non il mercato”. Quello che propone Beppe Grillo è dunque un reddito di nascita, per far partire tutti allo stesso livello insomma.

Beppe Grillo sul suo blog sostiene infatti che siamo davanti ad una nuova era in cui “il lavoro retribuito, e cioè legato alla produzione di qualcosa, non è più necessario una volta che si è raggiunto la capacità produttiva attuale. Si vuole creare nuovo lavoro perché la gente non sa di che vivere, si creano posti di lavoro per dare un reddito a queste persone, che non avranno un posto di lavoro, ma un posto di reddito, perché è il reddito che inserisce un cittadino all’interno della società”.

Il garante del M5s parla di ciò che sente dire sulla crisi che va superata. “Penso – spiega Grillo – che questo non sia un periodo di crisi. Se lo fosse non durerebbe da più di dieci anni. Siamo di fronte a qualcos’altro. Questo si collega al fatto che tutti stanno cercando un qualcosa che non c’è. O meglio, non c’è più”. Il punto fondamentale secondo Grillo è il lavoro: