ROMA – “Il vibratore della collezione più vecchia della maestra ha le pile scariche…”, ha scritto Beppe Grillo riferendosi alla moglie del premier francese Macron, Brigitte. Il commento giunge a corredo di una vera e propria fake news rilanciata dal comico a proposito di un crollo e relativo ricovero per esaurimento nervoso del premier francese Emmanuel Macron in una clinica normanna.

Da dove ha preso Beppe Grillo la notizia? E’ utile risalire alle fonti, alla genealogia di una informazione palesemente destituita di fondamento per capire come abbia potuto allegarla al suo blog.

Una fake news spacciata per vera. Beppe Grillo ha condiviso questo articolo: “Macron in clinica psichiatrica per sospetto esaurimento nervoso? Lo conferma Munchau”, recita il titolo, riferendosi all’avallo del prestigioso editorialista del Financial Times Wolfang Munchau. Avallo infondato (anche se presentato con formula dubitativa) perché la notizia era stata presa pari pari dal sito francese di satira Secretnewsfr.

Sito di satira che diffonde notizie tipo “Benito era un ballerino eccellente: Macron renderà omaggio a Mussolini” dal contenuto manifestamente improbabile, o assurdo. Satira, appunto. Grillo ha poi corredato la fake news con la perla di volgarità.