Ospite a DiMartedì c’è anche Silvio Berlusconi che in collegamento telefonico racconta la sua lotta contro il Covid dicendo che non pensava di farcela.

Berlusconi a DiMartedì racconta il suo periodo passato alla prese con il Covid. “Sto molto meglio, per fortuna i postumi del Covid un poco alla volta stanno andando via. Devo dire che è una delle esperienze più sofferte della mia vita e per questo sono vicino a tutti gli italiani che sono stati toccati profondamente da questa tremenda malattia”.

“Devo ribadire che i primi tre giorni sono stati difficilissimi da superare. Non credevo sinceramente di farcela”, ha detto ancora Berlusconi. In collegamento con il programma nella puntata di martedì 10 novembre anche la virologa Ilaria Capua, che ha elogiato la testimonianza di Berlusconi: “Ha fatto molto più lui che tanti scienziati dalle troppe parole”, ha detto.

“Fa onore all’Italia nel mondo. Voglio però dirle che la sua lontananza da Roma, se è una comprensibile reazione alle calunnie che ha dovuto subire, impoverisce il nostro Paese: torni presto dunque e buon lavoro”, le ha risposto Berlusconi.

Berlusconi parla anche di Trump

“Negli Stati Uniti c’è soprattutto una profonda lacerazione che certamente il presidente Biden dovrà ricucire. La vittoria di Biden ha dimostrato che il populismo di Trump non era la strada giusta nonostante gli indubbi successi in economia, come le tasse. Io penso che anche le democrazie dell’occidente, compresa la nostra abbiano bisogno della stessa ricucitura. E’ un impegno che qui in Italia deve riguardare la maggioranza e l’opposizione: dobbiamo mettere da parte i veleni e le polemiche e riprendere a ragionare come un grande Paese, grande e unito”, ha detto ancora Berlusconi.

“No, questo non è possibile. I nostri valori non sono compatibili con le politiche della sinistra. Nella politica italiana FI è l’unico movimento con valori occidentali, principi liberali, cristiani, garantisti e europeisti”, risponde Berlusconi ad una domanda su un possibile ingresso nella maggioranza di governo.

“L’Italia ha grandi energie non solo in politica: bisogna saperle mettere insieme di fronte all’emergenza per una via d’uscita, ciascuno nel proprio ruolo. La maggioranza deve governare e l’opposizione deve controllare ma tutti dobbiamo stringerci attorno alle Istituzioni come spesso sollecita il Capo dello Stato. La maggioranza deve ascoltare le nostre proposte e noi condividere le loro decisioni”. (Fonte DiMartedì).