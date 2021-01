Berlusconi dimesso dall’ospedale di Monaco. L’ex premier è tornato a casa di sua figlia Marina in Provenza

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale di Monaco dove era ricoverato da lunedì per alcuni controlli.

L’ex premier è tornato a casa di sua figlia Marina in Provenza.

A decidere il ricovero di Berlusconi era stato il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele.

Ma cosa ha avuto Berlusconi?

Il Corriere della Sera ha parlato di “fibrillazione atriale parossistica che l’ex premier si trascina da tempo e si riacutizza di tanto in tanto”.

Fibrillazione atriale, che cos’è?

Qui ci aiuta Medtronic.com:

“Si parla di fibrillazione atriale quando il battito cardiaco diventa irregolare e, spesso, accelerato. Ciò può causare sintomi quali palpitazioni cardiache, affaticamento e affanno. Il trattamento della fibrillazione atriale è importante in quanto può causare un ictus o uno scompenso cardiaco e avere un impatto negativo sulla qualità della vita. I soggetti con fibrillazione atriale presentano una probabilità da cinque a sette volte maggiore di formazione di coaguli di sangue e di avere un ictus e una probabilità di due o tre volte maggiore di sviluppare fibrillazione atriale. Per fortuna, la fibrillazione atriale può essere trattata farmacologicamente, con la cardioversione (una particolare scarica elettrica), l’ablazione transcatetere o l’ablazione chirurgica”.

Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco. Le parole di Zangrillo

“Lunedì – ha spiegato Zangrillo – sono andato d’urgenza per un aggravamento dove risiede temporaneamente il presidente” cioè nel Sud della Francia a Chateauneuf-Grasse, dove ha una villa la figlia Marina e dove il leader di Forza Italia ha trascorso buona parte del lockdown.

Zangrillo ha visitato l’ex premier e ha riscontrato un “problema cardiaco aritmologico“.

A questo punto, ha aggiunto, “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.

Silvio Berlusconi e il processo Ruby ter

E’ stata per questo rinviata all’8 aprile l’udienza prevista al Tribunale di Siena per un filone del processo Ruby Ter, in cui l’ex premier, imputato per corruzione in atti giudiziari, era atteso per una dichiarazione spontanea.

Gli avvocati Federico Cecconi e Enrico Demartino, difensori di Silvio Berlusconi, hanno presentato richiesta di legittimo impedimento. La procura non si è opposta e il tribunale ha accolto la richiesta e disposto il rinvio del processo.

E’ così che si è saputo del ricovero del presidente di Forza Italia, che nel giugno 2016 ha subito un intervento a cuore aperto all’ospedale San Raffaele di Milano per la sostituzione della valvola aortica. Più recentemente, a settembre di quest’anno, è stato ricoverato sempre al San Raffaele per una polmonite dovuta al Covid. “E’ stata la prova più pericolosa della mia vita – aveva detto al momento delle dimissioni -, anche stavolta posso dire con soddisfazione che l’ho scampata bella”. (Fonti: MedTronic, Ansa)