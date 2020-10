E’ risultato negativo il test effettuato negli ultimi giorni a Silvio Berlusconi che il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al Covid-19.

Già il 29 settembre scorso Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito di un primo tampone negativo, notizia poi non seguita da conferme ufficiali. Oggi, il giorno in cui il figlio di Berlusconi, Luigi, si sposa, è atteso il risultato di un nuovo tampone.

E, secondo fonti vicine alla famiglia, se si dovesse confermare la negatività, l’ex premier potrebbe partecipare al matrimonio.

Il figlio di Berlusconi, Luigi, si sposa oggi con Federica Fumagalli

Oggi infatti il terzogenito avuto con Veronica Lario, convola a nozze a Milano. Si sposa con la sua fidanzata storica Federica Fumagalli in forma strettamente privata. Nel frattempo anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed è anche tornata al lavoro in Mondadori.

A settembre il focolaio di Villa Certosa che colpì tutta la famiglia

La presenza del patriarca è tuttavia in forte dubbio, infezione Covid e dolorosa riabilitazione troppo recenti. E non si è ancora spenta l’eco delle polemiche sul focolaio di Villa Certosa in Costa Smeralda, centro di contagio che colpì a inizio settembre tutta la famiglia.

Positiva la figlia Barbara, positivo il figlio Luigi, positivo qualche nipote, positivo l’ottantenne ex presidente del Consiglio che fino a quel momento l’aveva scampata rinchiudendosi nella dimora in Provenza.

Berlusconi forse alla cena nuziale nella residenza di Macherio

Il matrimonio è blindatissimo. E non solo per tenere a distanza flash e paparazzi. Il Covid impone nozze low profile. In chiesa Berlusconi non dovrebbe esserci, i familiari sperano possa intervenire alla cena nuziale prevista a Macherio. Una cerimonia, una festa: anche rispettando tutti i protocolli un rischio. (fonte Ansa)