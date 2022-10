Nel centrodestra, dopo i venti di guerra dei giorni scorsi che hanno accompagnato le elezioni dei due presidenti delle Camere, all’improvviso scoppia la pace. Almeno ufficialmente. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi va nella sede di Fratelli d’Italia a via della Scrofa, la sede che fu prima dell’Msi e poi di An, a ritrovare sintonia con Giorgia Meloni, definita “supponente, arrogante, presuntuosa, offensiva, ridicola, una con cui non si può andare d’accordo” in alcuni suoi appunti immortalati dalle telecamere.

Impossibile non notare la portata simbolica dell’evento durato circa un’ora e mezza. Di solito, i vertici con gli alleati Berlusconi li fa in una delle sue dimore e quasi mai in trasferta. Ma stavolta c’è la maggioranza da salvare, una maggioranza che punta a presentarsi compatta dal Capo dello Stato per chiedere che a Palazzo Chigi ci vada Giorgia Meloni.

Matteo Salvini e il forzista Paolo Barelli avevano avuto un lungo colloquio “pre-vertice” con il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida a Montecitorio ed avevano fatto da pompieri anticipando il vertice.

La Russa: “Da questo vertice ci attendiamo armonia”

“Da questo vertice ci attendiamo armonia”, spiega La Russa. “Oggi si fa la pace e scoppierà il sereno”, commenta il deputato di Fi Alessandro Cattaneo.

Il commento di Berlusconi a fine vertice e la foto

E infatti, a fine vertice Berlusconi posta sui social una foto in cui i due leader appaiono sorridenti. L’ex premier scrive: ” Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia”.