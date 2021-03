Berlusconi in ospedale da lunedì e ci deve restare per altri giorni: lo annuncia l’avvocato al processo Ruby Ter

Berlusconi in ospedale da lunedì: lo annuncia l’avvocato Cecconi, nell’aula del processo Ruby Ter (Foto d’archivio Ansa)

Silvio Berlusconi è in ospedale da lunedì 22 marzo. In ospedale per imprecisate “problematiche di salute”. Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo sul caso Ruby ter a Milano.

Aggiornamento ore 11.32

E in ospedale Berlusconi dovrà rimaere per altri giorni. “Fra un paio di giorni sapremo meglio” quale sono le sue condizioni, ha detto l’avvocato Cecconi.

Già nei mesi scorsi il legale di Berlusconi aveva depositato ai giudici, senza mai comunque chiedere legittimi impedimenti, certificazione medica su problemi cardiaci, tra cui un’aritmia. Il legale, rispondendo ad un’altra domanda, ha spiegato che al momento “non risulta” che l’ex premier, già colpito dal Covid nei mesi scorsi, sia stato vaccinato.

Berlusconi in ospedale da lunedì: l’annuncio dell’avvocato Cecconi al processo Ruby Ter

L’avvocato Cecconi all’inizio dell’udienza nella maxi aula della Fiera, davanti ai giudici della settima penale (presidente Marco Tremolada), ha voluto “dare atto a verbale che il dottor Berlusconi per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato“.

Ad ogni modo, così come già avvenuto nelle scorse udienza, la difesa dell’ex premier ha deciso “di non avanzare istanza di legittimo impedimento“. Che avrebbe permesso di chiedere il rinvio del processo. Dunque, l’attività in aula va avanti.

Il processo Ruby Ter in cui è imputato Berlusconi

Da alcuni mesi nel processo milanese sul caso Ruby ter, che vede imputati Berlusconi e altre 28 persone e con al centro le accuse di corruzioni in atti giudiziari e falsa testimonianza, è in corso, come l’ha già definito il legale Cecconi a fine gennaio, “una sorta di monitoraggio processuale delle condizioni di salute” di Berlusconi.

Il legale dell’ex premier il 27 gennaio, ad esempio, aveva depositato certificazione medica. Nella quale si diceva che il leader di Forza Italia, già colpito dal Covid e guarito e poi di nuovo ricoverato per problemi cardiaci, aveva bisogno di riposo “assoluto”.

Processo Ruby Ter: morto Mauro Ruffini, l’avvocato di Ambra Battilana

Intanto, sempre all’inizio dell’udienza i giudici hanno anche informato le parti che è deceduto nei giorni scorsi l’avvocato Mauro Ruffini. Il legale di parte civile che assisteva Ambra Battilana e che “sarà depositata più avanti nuova nomina”.

Oggi avrebbe dovuto essere ascoltato come teste il ragioniere di fiducia dell’ex premier, Giuseppe Spinelli. Ma ha presentato istanza di impedimento e la testimonianza ci sarà in altra udienza. Oggi dovrebbero essere ascoltati alcuni testi di polizia giudiziaria e in aula, intanto, si sta discutendo su una perizia tecnica.