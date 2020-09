“Confessiamolo: chi di noi non ha pensato: “Forse questa è la volta buona”?: questo sarebbe il pensiero sorto in molti alla notizia della positività al coronavirus di Silvio Berlusconi secondo Raffaele Simone, docente e linguista.

In un post sui social subito rilanciato Simone scrive:

“Confessiamolo: chi di noi non ha pensato, sapendo del contagio di Huberberlu, “Forse questa è la volta buona”? Chi, vedendo questa foto, non ha pensato: “Magari ci liberassimo di tutti questi”? Si pensa, ma non si può dire, e meno ancora scrivere. Si ha paura che la sorte ria si ritorca conto chi augura il male e lo punisca. (I villain, in particolare, sono capaci di questo effetto boomerang…) Peccato. Ma come c’è un giudice a Berlino, così c’è un covid 19 anche per i potenti e i prepotenti”.