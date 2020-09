Berlusconi resterà al San Raffaele almeno dieci giorni. In questo arco di tempo, i suoi polmoni dovranno affrontare la malattia impedendo che avanzi oltre lo stato precoce.

Berlusconi è stato colpito dal coronavirus e resterà all’ospedale San Raffaele di Milano almeno dieci giorni.

In questo arco di tempo, Zangrillo e i medici che lo hanno in cura sperano di riuscire a bloccare la malattia dallo stato “precoce” in cui si trova ora.

L’ex premier si era presentato in ospedale affaticato ma senza febbre.

Sperava di riuscire a tornare ad Arcore dopo poche ore per poter smaltire a casa i sintomi del Covid.

All’interno della villa, per lui era stato infatti ricavato uno spazio isolato: soggiorno con vista sulla parte nord del parco circostante e uso esclusivo della sala da pranzo adiacente.

La diagnosi del professor Zangrillo

Con i risultati della Tac ai polmoni sotto gli occhi, Zangrillo si è però opposto al suo ritorno a casa.

La diagnosi immediata rimanda a una polmonite bilaterale, individuata per fortuna nella sua “fase precoce”.

Non c’è il pericolo immediato di finire in terapia intensiva ma nemmeno la serenità di poter rispedire il paziente a casa.

Anche perché Berlusconi a settembre compie 85 anni ed è affetto da patologie pregresse che già in passato l’hanno costretto ad alcuni ricoveri e sempre al San Raffaele.

Berlusconi ha quindi accettato di farsi ricoverare per, come detto nei vari bollettini fin qui emessi, per “fini precauzionali”.

Veronica Lario: “Sono addolorata e preoccupata”

In un’intervista rilasciata a Repubblica parla Veronica Lario che si dice “addolorata e anche un po’ preoccupata”.

L’ex moglie gli ha fatto avere un messaggio di vicinanza e incoraggiamento – riferisce il quotidiano – quando ha saputo che l’ex premier era stato colpito dal virus. Ora aggiunge però di essere stata rassicurata dai figli.

La Lario dice a Repubblica di essere contraria alla “caccia al colpevole”, che rischia di mettere in secondo piano quanto di buono è stato fatto, fra l’impegno degli operatori sanitari e i tentativi risolvere i problemi di questi giorni, come il ritorno a scuola in sicurezza.

Barbara Berlusconi: “Altro che movida a Villa Certosa…Pannolini, piuttosto!”

Veronica Lario si dice contraria alla caccia al colpevole. La figlia Barbara è però finita nel mirino inquanto possibile “untrice” del padre.

Barbara Berlusconi ha rotto il silenzio nella giornata di ieri. La figlia del leader di Forza Italia ha voluto specificare che “dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che papà abbia preso il Covid da me”.

“Lui è risultato positivo molto dopo, e ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto”, ha proseguito Barbara Berlusconi.

La figlia dell’ex premier ha contestato soprattutto le ricostruzioni sulla sua estate passata tra feste con poche precauzioni.

“Non ci sto a sentirmi dire questo e non mi riconosco in questa specie di ritratto. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna”.

“Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano”.

Mai come quest’anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa: altro che movida…Pannolini, piuttosto!”.

“La caccia all’untore è una cosa da Medioevo – ha concluso Barbara Berlusconi – e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile” (fonte: Repubblica, Corriere, Ansa).