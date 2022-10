Berlusconi manda a quel paese Ingazio La Russa dopo l’elezione di quest’ultimo alla presidenza del Senato. Il leader di Forza Italia batte i pugni sul tavolo prima di pronunciare la frase e di apparire decisamente arrabbiato con quello che fu il suo ministro della Difesa all’epoca del Governo Berlusconi.

Perché Berlusconi ce l’ha con La Russa

Cosa c’è dietro allo scambio acceso tra i due? Come spiega Dagospia, Forza Italia ha votato scheda bianca per protestare contro il ministero negato alla Ronzulli. Berlusconi sta facendo capire in questo modo alla Meloni che per governare serviranno anche i voti di Forza Italia. E dopo questo gesto non è scontato che arriveranno sempre.

Berlusconi dopo il voto sbaglia uscita. E rischia anche di cadere

Il Cavaliere è stato eletto al Senato ed ha quindi partecipato all’elezione del suo presidente. Dopo aver votato sbaglia però l’uscita e manca l’urna. Quando esce lo si vede barcollare e rischia di inciampare. Subito i commessi lo prendono e lo riaccompagnano al suo scranno.

Lui poi commenta: “Io ho votato, gli altri non vogliono farlo”. Il riferimento è ancora una volta al veto della Meloni su Licia Ronzulli. Berlusconi e la Casellati sono stati infatti gli unici del gruppo di Forza Italia ad aver votato. Gli altri si sono astenuti.