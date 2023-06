In Parlamento non si potrà votare per tutta la settimana, uno stop quale forma di rispettoso omaggio istituzionale all’illustre scomparsa. Deputati e senatori interrompono le loro funzioni, the show must go on è regola che non si applica alla politica. Pochissime le voci di tutto sommato garbato dissenso.

Berlusconi trapassa, il Parlamento non vota per 7 giorni

“Con tutto il rispetto per la morte di Berlusconi e le doverose celebrazioni per una figura come la sua, mi sembra davvero esagerato il congelamento dei lavori parlamentari per 7 giorni. Credo che gli italiani facciano fatica a comprendere tale scelta, tanto più visto che ci sono molti dossier in attesa di risposte urgenti, primo tra tutti il Pnrr”. A sostenerlo in una nota è l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

“La sospensione per tutta la settimana delle votazioni in Parlamento per la morte di Berlusconi è davvero inaccettabile. I bisogni, le tragedie, i diritti delle persone del Paese possono attendere perché nel nuovo regime bisogna stare una settimana inginocchiati”. A scriverlo su Twitter è l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.