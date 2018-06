ROMA – “Noi siamo in campo e per questo rivolgo a voi appello accorato. Oggi l’alternativa che abbiamo davanti è o noi o loro. Per questo gli italiani [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per bene e di buona volontà devono scendere in campo. Venite con noi per aiutarci a costruire il nostro comune futuro. Insieme prevarremo e con noi prevarrà l’Italia migliore”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un video messaggio in occasione della festa della Repubblica ripreso dall‘Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Berlusconi parla di “formula di governo inedita non scelta dagli italiani” con programmi contraddittori uniti solo nel nome del populismo. Per quanto ci riguarda, prosegue Berlusconi, noi “votoremo no alla fiducia di Governo”, dato che “siamo rimasti sempre fedeli al popolo del centrodestra”.

Che il Cavaliere stia scaricando, con questo messaggio, Salvini? Il leader della Lega ha probabilmente questo timore: per questa ragione, subito dopo le parole di Berlusconi, si è affrettato a dire: “Spero nel proseguo dell’attività di governo di arrivare ad inserire pezzi del programma del centrodestra, in tal senso mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi della bontà di questo governo e convincerlo lungo il percorso”.

“Ad ogni modo lo dico in maniera chiara – ha proseguito Salvini – : il centrodestra che governa Regioni e Comuni unito, c’era, c’è e ci sarà”.